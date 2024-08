DRAAMA Transsoolise tülisse kistud tuntud tiktokker Janar Koddo: mind häirib, et ta ütleb enda kohta naine

Juulikuus pöörasid tülli tuntud tiktokker Loositädi ning Sulg.Robi. Kodanikunimega Hanna-Liisa Kalinina postitas TikTokki videoid, kus annab teada, mida ta arvab samasoolistest armastajatest, ning viitab eraldi sellele, et tema arvates on Robin Sulg haige inimene, sest ta on transsooline. Hiljem sattus tüli keskele ka Janar Koddo. «Kui sa oled sündinud mehena, siis sa oled mees, mitte naine!» käratab Koddo Robinile.