VIDEOD Tiktokist tuntuks saanud Loositädi põrutab transsoolisele: ma paneks sulle labidaga pähe!

Hanna-Liisa Kalinina ehk Loositädi on elukutselt kojamees, lisaks müüb oma logoga tooteid ning töötab taaskasutuspoes. Avalikkusele on Kalinina eelkõige tuntud kui tiktokker, kes korraldas pea 17 000 jälgijaga TikToki kontol tihti erinevaid loose.



Alles hiljuti andis naine sotsiaalmeedias teada, et tema enam TikTokis otseülekandeid tegema ei hakka, sest tema arust on TikTokis ainult labased inimesed.