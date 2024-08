ETTEVAATUST! Säästukaardi teisele kliendile laenanud naine jäi oma boonusrahast ilma

«Anda kaart koos selge ja valjuhäälse hoiatusega: boonusraha mitte kasutada!» annab üks kommenteerijatest nõu. Teine tartlane ütleb, et temalt küsis kord Maximas kaarti laenuks üks vanem mees, kuid müüja sekkus ja soovitas kaarti mitte anda. «Aga kui üks väike tüdruk ostis jäätist, siis see müüja küsis minult, et kas ma saan kliendikaarti laenata. Jäätis oli allahinnatud vaid kliendikaardiga, mida sel lapsel polnud. Müüja lõi kaardi ise läbi, et keegi ei saaks tünga teha,» ütleb ta.

Kassa. Foto on illustreeriv. Foto: Marianne Loorents

Pahatahtlikud inimesed on avastanud uue varguste viisi

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonispetsialist Maarja Abel nendib, et viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus iseteeninduskassas olevalt kliendilt laenab võõras inimene kliendikaarti ning hiljem avastatakse, et laenaja kliendikaardilt on boonuspunktidest kogunev boonusraha kadunud.

«Coopi kliendikaart on kliendi isiklik ja personaalne kaart, mis kuulub ainult kliendikaardi omanikule. Kliendikaarti ei tohi laenata kõrvalistele isikutele ning kui keegi seda teeb, siis omal vastutusel,» rõhutab Abel.

Coopi esindaja juhib tähelepanu sellele, et Coopi kaupluste kliendikaart on nagu iga teine kaart, mille peal on kasutamiseks mõeldud raha.

«Nii nagu me ei laena võõrale inimesele pangakaarti, samamoodi ei tohi laenata võõrale inimesele kaupluse kliendikaarti.»