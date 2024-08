Hiljuti läksid internetiavarustes tülli populaarsed tiktokkerid Hanna-Liisa Kalinina ning transsooline Robin Sulg. Kalinina Tiktoki kasutaja nimega Loositädi ei suutnud oma arvamust seoses samasooliste armastajatega tagasi hoida ning postitas Tiktokki mitu videot sellest, kus räägib, et geid on tema arust haiged inimesed. Mille peale Robin Sulg, kes on enda sõnul transsooline, ei suutnud samuti oma arvamust endale hoida ning andis vastulöögi. Kuna viimased päevad on olnud Robini jaoks rasked, võttis ta Elu24ga ühendust. Täpsemalt saab Robin tapmisähvardusi ning on sattunud enda sõnul internetikiusu ohvriks.