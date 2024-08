FOTO Genka annab ära jõhkrast vargusest alles jäänud viimase tossupaari: kuhu on jõudnud aga uurimine?

«Need olid ainsad tossud, mis varastest alles jäid, kuna olid kasutatud,» sõnab Genka, lisades, et need olid viimased tossud, millega ta korvpalli mängis. «Esimest korda sai neid tosse näha saate «Laula mu laulu» esimesel hooajal,» lisab ta.

Neljapäeval kommenteeris Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater, et vargusega põhjustatud kahjusumma on esialgsel hinnangul 14 000 eurot.

«Varguse asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust sätte järgi, mis käsitleb vargust, kui see on toime pandud sissetungimisega. Kogume siiani tõendeid ja jätkame tööd selle nimel, et vargad ja varastatud esemed leida,» lisab Toater.