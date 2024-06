VIDEOINTERVJUU SÜNDMUSKOHALT Suure varguse ohvriks langenud räppar Genka: asjad on asjad, aga vähemalt olen ma elus

«Uurijad, inimesd, kes näpujälgi võtavad, on kohal. Uurijad võtavad ümberkaudsetest kaameratest kaamerapildid ka ja kuna panime sotsiaalmeediasse teate üles, siis nähti kahtlustatavaid ka eile õhtul kesklinnas, pakuti ühte arvutit (iMac), mis on suhteliselt minu arvuti moodi välimuselt,» räägib Genka ja lisab, et kui keegi on näinud Viru keskuse ja kaubamaja ümbruses mingeid tüüpe suurte kottidega, siis andku sellest kindlasti märku.

Kuidas räppar hetkel ennast tunneb? «Ma olen vähemalt elus, asjad on asjad. Arvutiga pole neil nagunii midagi teha, seal on raamatupidamisdokumendid sees, neist on õnneks koopia olemas. Ma arvan, et kõigil, kel kodus kunagi sees on käidud, nad teavad, et see tunne ei ole mõnus,» ütleb räppar.