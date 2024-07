SODIAAGISOSINAD Armastuses ja suhetes võib saabuda üllatusi: hoia süda avatud

Soovitused nädalaks

On aeg häälestuda oma südamele – kas elus on piisavalt rõõmu ja naudinguid? Kas suhted pakuvad rahuldust? Kuidas on lood armastusega?

Ole enda ja teistega oma tõeliste vajaduste ja soovide suhtes aus.

Kuula oma südant.

Nädalakaardid: Karikate kümme ja Sauade kaks

Tarokaart Karikate kümme Foto: Shutterstock

Tarokaart Sauade kaks Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et nende kahe tarokaardi kombinatsioon toob esile väga huvitava ja tasakaalustatud energia, mis keskendub nii emotsionaalsele küllastusele kui ka tulevikuplaanide tegemisele.

Karikate kümme sümboliseerib emotsionaalset heaolu, õnnelikku lõppu ja harmooniat. See kaart viitab sageli pereõnnele, rõõmule ja rahulolule. Sel nädalal võib tulla hetki, mis toovad rõõmu ja rahulolu, olgu selleks siis perega veedetud aeg või tundelised hetked. Keskendu oma suhete tugevdamisele ja naudi koosolemise ilu.

Sauade kaks tähistab planeerimist, visiooni ja tuleviku poole liikumist. See kaart kutsub sind üles vaatama kaugemale ja mõtlema suurelt. See võib olla aeg, mil teed olulisi otsuseid ja kavandad tulevasi samme. Oluline on olla enesekindel ja avatud uutele võimalustele.

Kombineeritult viitavad need kaardid nädalale, kus on tasakaal emotsionaalse rahulolu ja tulevikku suunatud tegevuste vahel. Naudi hetke õnne ja harmooniat, kuid ära unusta ka tuleviku planeerimist. Kasuta seda aega, et teha olulisi otsuseid, mis viivad sind lähemale sinu eesmärkidele.

Loo endale selge visioon tulevikust ja jaga seda oma lähedastega, et nad saaksid sind toetada. See on suurepärane aeg, et leida tasakaal südame ja mõistuse vahel, nautides samal ajal praegust hetke ja valmistudes tulevikuks.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 05.46–06.19 (Kuu siseneb Vähki) Laupäeval kell 13.31–14.10 (Kuu siseneb Lõvisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Merkuur on retrograadis 5. kuni 29. augustini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta