KLÕPSUD Viimaseid nädalaid lapseootel suunamudija Sonja Malinen kostitab fänne kuuma fotoseeriaga

Pealkirjaga «Viimane ring» jagab suunamudija Sonja Malinen ühismeedias fotosid, millega annab teada, et käsil on eelviimane ehk 39. rasedusnädal.

Fotoseeria on üles võetud poksiringis ning seksikatele piltidele on ta kaasa võtnud ka oma tantsijast elukaaslase Mac Tuvi .

Sonja kohtas Maci 17-aastaselt ja nad mõlemad soovisid saada lapsevanemateks juba noores eas. «Hirmu pere loomise osas meil ei olnud, sest teadsime varakult, et soovime üsna noorelt pere luua ning aeg ja õige kaaslane said sellele määravaks,» on Sonja varem Elu24-le öelnud.