Hiljuti emaks saanud sisulooja Sonja Malinen: arvasin, et beebiga on pisut lihtsam

Sisulooja Sonja Malinen tõi veebruaris ilmale pisitütre, kelle nimeks sai Sky. Noore neiu kallim on Mac Tuvi, kes on tantsija Monika Tuvi vanim poeg.

Aprilli teisel nädalavahetusel vastas Sonja ühismeedias fännide küsimustele. Üks sisulooja jälgijatest tahtis teada, kuidas elu beebiga kulgeb ja kas 22-aastase Sonja jaoks on see raskem või kergem, kui ta ette kujutas.

«Ei uskunud, et võiks nii keeruline olla.»

«Elu beebiga kulgeb hästi,» tunnistas Sonja, kuid lisas: «Minu jaoks on rasked pigem need unetud ööd.» Sonja, kelle jaoks on uni väga tähtis, jätkas: «Muidu toimetame beebiga samu asju, mida ka enne teda, lihtsalt nüüd vean teda igal pool kaasas. Aga ütlen ausalt, et arvasin, et beebiga on pisut lihtsam, aga võib-olla on see esimeste kuude asi.»

Keeruline on Sonja jaoks olnud ka rinnaga toitmine: «Ei uskunud, et võiks nii keeruline olla.»

Kuidas on aga läinud sünnitusest taastumine? «Esimesed kolm päeva olid kõige raskemad, aga esimese kahe nädalaga taastusin täielikult ja hakkasin nautima uut elu beebiga.»

Sonja rääkis põgusalt ka nimevalikust. «Meil oli tüdruku jaoks ainult üks nimi – Sky. Nii et millegi vahel meil isegi ei olnud valida. Sky on unisex-nimi, aga meie silmis sobib see just tüdrukule. Lisaks soovisime, et oleks vaid üks nimi.»

Lõpetuseks tunnistas Sonja, et soovib koos Maciga tulevikus veel lapsi saada.

Sonja kohtas Maci 17-aastaselt ja rääkis Elu24-le, et igas suhtes on olulised ühised eesmärgid ja tulevikuplaanid. «Paarina koos olles tuleb teha kompromisse, teineteist usaldada, mõista ja kõiges toetada. See aitab ära hoida vähese tähtsusega probleemid ning ebavajalikud pinged suhtes.»