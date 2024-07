OSTA ÄRA «Oleme saarelt ära kolimas!» Jesper Parve tegi Hiiumaa majale kopsaka allahindluse

Jaanuaris kirjutasime, et Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve on müüki pannud enda Hiiumaal Kalanas asuva maja. «Tõsi jutt!» kinnitas Parve Elu24-le, öeldes, et suurt saladust siit otsida ei tasu. «Pere on nii suureks kasvanud, et sinna ei mahuks lihtsalt enam ära,» nentis ta.

Loe pikemalt:

Kahe magamistoaga maja eest küsisid Parved varem 295 000 eurot, kuid nüüd on kinnisvara portaalis KV.ee hinda langetatud 65 000 euro võrra.

«Tere tulemast mereäärsesse paradiisi Kalana külas. Oleme selle koha ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu ning loodame südamest, et see aitab ka teil leida üles inspiratsiooni ning kallistab ka tulevikus uusi omanikke,» kirjutavad nad kuulutuses, kus on välja toodud, et kompleks koosneb suuremast peamajast, väiksemast surfimajast ja saunamajast. Lisaks on olemas suur kümblustünn, välitualett, lõkke- ja grillikoht ning 150 meetri kaugusel oma privaatne rand.

«Paradiisimaja kompleks. Müüme maja, kuna oleme saarelt ära kolimas,» lisab Parve kuulutuses. «Mõned inimesed on öelnud, et need on konteinerid ja et issand jumal, miks te kahe konteineri eest sellist summat küsite? Ei, see on tegelikult käsitsi ehitatud puitmaja, mis on saarele toodud suurte autodega ja siin kokku pandud,» kommenteeris Parve TV3 portaalile.

Möödunud nädalal kinnitas Parve, et plaanivad perega Viljandisse kolida. «Mis on kõige tähtsam, see on lapsesõbralik linn. Superkiitus linnavalitsusele ja inimestele, kes on sellest nii ägeda koha teinud. Meil on kolm last ja sellepärast see sobib väga kenasti meie perele,» märkis ta.

2019. aastal Balil kihlunud Jesper Parve ja Mari Ojasaar abiellusid 2022. aasta 21. juulil.

Jesperi ja Mari peres kasvab kolm last: 2014. aastal sündinud Aaron Troy, 2018. aastal sündinud Thor Ragnar ning 2022. aasta algul ilmavalgust näinud Maria Luna.