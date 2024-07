SODIAAGISOSINAD Ees on päris eriline täiskuu: tundlikumad võivad olla rahutud kogu nädala

Soovitused nädalaks

Olulised asjad püüa võimalusel teha ära enne laupäeva.

Pane tähele vanu emotsionaalseid mustreid, mis sel nädalal pinnale kerkivad – on pärandunud teemade lõpetamise ja transformeerimise aeg.

Nädalavahetusel väldi kahtlasi kohti ja inimesi ning püüa jääda ise tasakaalu.

Nädalakaardid: Keisrinna ja Müntide kuus

Sümboolne kombinatsioon Preestrinnast ja Müntide kuuest Foto: Tehisaru Midjourney/ Dagmar Lamp

Dagmar Lamp selgitab, et see on võimas kombinatsioon, mis rõhutab tasakaalu, intuitsiooni ja vaimset arengut.

Müntide kuus sümboliseerib heldust, andmist ja vastuvõtmist, samuti tasakaalu leidmist materiaalses maailmas. See kaart võib viidata sellele, et on aeg jagada oma ressursse või vastu võtta abi teistelt. Võib-olla oled olnud helde ja nüüd on aeg saada tunnustust ja tänu? Samuti tuletab Müntide kuus meelde, kui tähtis on suhetes ja ka töövaldkonnas olla õiglane ja tasakaalukas.

Preestrinna on sügava sisemise teadmise, intuitsiooni ja vaimse ärkamise sümbol. Ta kutsub sind kuulama oma sisetunnet ja järgima oma väärtushinnanguid. Preestrinna võib ka küsida, ehk on sul vaja võtta aeg maha, et süveneda oma sisemisse maailma leidmaks vastused ja juhatust?

Kombineerituna annavad need kaardid märku, et peaksid keskenduma tasakaalu leidmisele materiaalses ja vaimses maailmas. Usalda oma intuitsiooni ja ole avatud jagamisele ja vastuvõtmisele. Ole tähelepanelik võimaluste suhtes, mis võimaldavad sul nii anda kui ka saada. Nädal võib tuua sügavaid taipamisi ja võimalusi, kui oled avatud ja tasakaalustatud.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 04.10–04.25 (Kuu siseneb Amburisse) Reedel kell 10.58–11.14 (Kuu siseneb Kaljukitse) Pühapäeval kell 14.26–14.43 (Kuu siseneb Veevalajasse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta