NÄDALAPROGNOOS Läheneme aasta kõige võimsamale täiskuule: midagi peab lõppema

Ent see seis näitab, et neid sündmusi tuleb usaldada. Võimalik, et universum teab paremini, mis meile hea on, kui oma mõistus. See on väga fluidne energia, millega tasub kaasa voolata või surfata. Kes oma tahtmist peale ei suru, võib seda aega isegi nautida. See võib käivitada ka romantilisi unistusi ja erootilisi fantaasiaid. Praktilise olmeeluga tegelemine tundub sel ajal aga tüütu.

Sel ajal võib tulla ka palju uudiseid seoses maailmamere ja selle elanikega, kuskil võivad tekkida ka suured sajud. Inimesete tegevust mõjutab palju vee-element.

Pühapäeval kell 13.16 algab kuutsükli täiskuufaas Kaljukitse kriitilises lõpukraadis, 29°. See on äärmiselt tähenduslik aeg, mis viitab suure ühiskondliku protsessi lõppemisele või lõpuvaatusele. See võib puudutada ka Eesti valitsust, kuna viimase Riigikogu valimise ajal oli Pluuto täpselt samas kraadis. Ilmselt saab siit välja lugedaKall ase lahkumist peaministri toolilt. Ent muutused on ees ka maailma tasandil.

Täiskuu teeb veelgi võimsamaks see, et Kuu jääb lähenevasse ühendusse Pluutoga Veevalaja kriitilises alguskraadis, 0º. Siin on transformatiivne muutus võimukandjate tasandil, mis on vajalik uueks alguseks. Lõpp kohtub algusega ning tulemuseks on midagi katartilist.

Samal päeval läheb täpseks veel Veenuse sekstiil Jupiteriga kell 23.42, mis toob intensiivsesse aega veidi leevendust. See näitab, et nende sündmuste taustal on justkui lootust majandusliku seisundi paranemiseks. Isegi, kui hetkel tuleb millestki loobuda, toob see kokkuvõttes rohkem küllust. Toetust leitakse ka headest suhetest ning südamed on keset võimsat aega päris vaprad.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 04.10–04.25 (Kuu siseneb Amburisse) Reedel kell 10.58–11.14 (Kuu siseneb Kaljukitse) Pühapäeval kell 14.26–14.43 (Kuu siseneb Veevalajasse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta