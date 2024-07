FOTO Kesklinna trammipeatuses pussitatud mees olevat astunud peretüli keskele, kahtlusalune on kinni peetud

Ühismeedias levib juba päevi emotsionaalne postitus, mille keskmes on reede õhtul vastu laupäeva Tallinna kesklinnas toimunud pussitamine.

Postimees vahendas, et häirekeskus sai reedel vastu laupäeva kesköö paiku teate, et Mere puiesteel Tallinnas on inimene vigastada saanud. Kiirabi toimetas 34-aastase torkehaavaga mehe haiglasse, kuid umbes tund aega hiljem mees suri.

«Kõik selle juhtumi täpsemad asjaolud on veel selgitamisel ning politseinikud jätkavad tööd selle nimel, et teha kindlaks, mis eile öösel Mere puiestee trammipeatuses täpselt juhtus ja kes võis teo toime panna. Juhtunu asjus on alustatud kriminaalmenetlust,» sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Madis Allak.

Laupäeval umbes kella 12 aeg ilmus Facebooki emotsionaalne postitus koos abipalvega.

«Palun jagage seda postitust,» kirjutas Irina ja jätkas: «Kallid sõbrad! Täna tapeti minu vend Aleksander! Nagu pealtnägijad teavad, seisis minu vend trammipeatuses ja ootas trammi.»

Irina väidab postituses, et Aleksander nägi trammipeatuses oodates pealt peretüli, mille keskel oli ka laps. «Ta nägi, kuidas noor mees lõi oma naist ja mu vend sekkus ning sai mitu noahoopi.» Väidetavalt oli Aleksandrit pussitanud mees minema jooksnud.

«Mul on pisarad silmas. Mu süda murdub kohe tükkideks. Palun teilt, kes seda pealt nägi, anda asjast teada politseile või mulle. Aidake palun,» lisab Irina emotsionaalselt. Postitusele on lisatud foto Aleksandrist.