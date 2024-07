SODIAAGISOSINAD Ees on tundeist pulbitsev nädalalõpp, kuid tasub olla valmis ootamatusteks

Soovitused nädalaks

Ära karda, et keegi võtab sult ära või jääd ilma millestki, mis on loodud kuuluma sinule.

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate kaks on väga positiivne kaart, sümboliseerides partnerlust, ühtsust ja emotsionaalset sidet. See viitab sügavale suhtlusele ja vastastikusele mõistmisele suhetes, olgu need siis romantilised, sõprus- või ärisuhted.