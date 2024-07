NÄDALAPROGNOOS Nädalalõpp kisub väga tuliseks ja intensiivseks: võib juhtuda päris ettearvamatuid asju

See energia võib isegi kutsuda oma südamesoove teostama, kasvõi esimest sammu tegema. Suhetele on see aeg väga soodne, sest on näha, et hingeline armastus leiab väljenduse ka materiaalsel tasandil. On suurepärane aeg kallimaga tulevikuplaane teha, oma soovidest ja unistustest rääkida ning samal ajal ka neid realiseerida. Head suhted saavad selles energias veel palju tugevamaks. Keerulistesse suhetesse on võimalik tuua ajutist leevendust.

Reedel jõuab aga Veenus opositsiooni Pluutoga ning see võib minna kahes erinevas suunas. Siin käivitub tugev kirg ja soov saada endale see, mille järele on igatsus või iha. Emotsioonid võimenduvad ning tõukavad inimesi tegudele. Kes tegeleb loominguga, võib saada suure laengu ning suunata selle oma kunsti. Armuelus võidakse kogeda teravaid tippe. Ent võib ka juhtuda, et kerkivad üles keerulisemad tunded, nagu näiteks armukadedus, soov kontrollida ning hirm kaotada.

Inimesed, kes tunnevad, et neile ei anta (või tahetakse võtta ära) just seda, mida nad kõige rohkem soovivad, võivad nüüd kergemini ülereageerida ning püüda olukorda oma tahte ja jõuga muuta. Siin võib kerkida üles alateadlik hirm kaotada just seda, mida kõige enam väärtustatakse.