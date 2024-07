«OLÜMPIAVILLAKU» TEST Pane oma teadmised proovile ja võida auhindu

XXXIII suveolümpiamängud algavad Pariisis loetud nädalate pärast ja nüüd on hea aeg oma sporditeadmisi värskendada. Olümpiamängud on alati olnud spordimaailma tipphetk, tuues kokku sportlased ja fännid üle kogu maailma. Et valmistuda seekordseks maailma suurimaks spordipeoks, pane end proovile testis «Olümpiavillak» ja osale auhinnaloosis.