«OLÜMPIAVILLAKU» TEST Aeg on panna oma teadmised proovile ja võita auhindu!

XXXIII suveolümpiamängude tuli süttib Pariisis vähem kui kuu aja pärast ning nüüd on paslik aeg värskendada oma teadmisi spordiajaloost. Olümpiamängud on alati olnud spordiürituste kroonijuveel, ühendades atleete ja pealtvaatajaid üle kogu maailma. Pariis, mis võõrustab seekordseid mänge, on varem olnud olümpiamängude toimumiskohaks 1900. ja 1924. aastal. Et valmistuda selleks suursündmuseks, pane end proovile harivas testis «Olümpiavillak» ja osale auhinnaloosis.