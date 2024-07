Pikalt pole vaja oodata – selgus, millal toimub 2025. aasta Õllesummer!

Ööl vastu pühapäeva, 7. juulit lõppenud Õllesummer tänas vahetult pärast festivaliväravate sulgemist oma külastajaid, koostööpartnereid ja kogu kaasa löönud personali. Suurürituse korraldajad lugesid 30 aastat tähistava juubelifestivali igati õnnestunuks ja lubasid, et Õllesummer on tagasi, et jääda.