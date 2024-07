Pärast viis aastat kestnud pausi Õllesummeri tagasi toonud Sten-Erik Jantson avaldas mõnikümmend minutit enne festivaliväravate sulgemist Elu24-le, et jäi suurüritusega väga rahule.

«Arvan, et see mass räägib enda eest. Neli päeva, pealava oli iga päev eranditult rahvast täis ja kõik need lavad toimisid väga hästi,» rõõmustas Jantson.