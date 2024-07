«Viis aastat on olnud paus erinevatel põhjustel, aga nüüd oleme tähistamas 30 aasta juubelit,» räägib korraldaja esindaja Marjen Võsujalg. «Nostalgia mõttes on siin väga palju publikut kui ka kaubitsejaid, kes hea meelega on osa võtmas sünnipäeva pidustustest.»

Võsujalg ütleb, et Õllesummer on ajalooliselt olnud ka neli päeva ning tegu ongi pika festivaliga. «Aga ma arvan, et kõik ei käi neli päeva, inimesed valivad, kes millal tuleb, mis esineja kellele meeldib. Aga on ka festivalihunte, kes on neli päeva platsis.»