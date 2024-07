MIS SIIN TOIMUB? Uue jope ostnud Seidi Voogre: nii piinlik, ma lihtsalt jalutasin ja vahutasin

Seidi Voogre pälvis suurema tuntuse saatest «Rannamaja». Lisaks sellele, et neiu osales tõsielusarjas, sai ta ise hiljem saatejuhina kätt proovida. Neiu töötab lasteaiakasvatajana, kuid on ka populaarne suunamudija.

Seidi jagas juuli algul Instagrami kontol pea 30 000 fänniga kentsakat olukorda. Nimelt tegi neiu video, kus küsib jälgijatelt, mis ta jakiga valesti on. Vihmase ilmaga filmitud videost on näha, et jakk sõna otseses mõttes vahutab ning juures seisab soovituslik kiri: «Peske oma jakid peale poest ostmist läbi.»