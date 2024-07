SODIAAGISOSINAD Nädal võib kujuneda raskeks, kuid nädalalõpp toob tervendust ja hellust

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate üheksa nädalakaardina toob kaasa õnne ja rahulolu energia. On ideaalne aeg võtta võtta hetki iseendale, et nautida oma saavutusi ja tunda rõõmu väikestest asjadest.

See periood soosib ka enesetäiendamist ja unistuste täitumist, nii et ära karda oma sügavaid soove ja unistusi välja öelda. Ole tänulik selle eest, mis sul juba on, ja ava end uutele võimalustele. Karikate üheksa tuletab meelde, et tõeline õnn tuleb südame rahulolust ja armastuse jagamisest teistega.