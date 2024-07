NÄDALAPROGNOOS Paljud võivad leida end saatuse teeristilt, kus on võimalik minevik seljataha jätta: nädalalõpp toob hellust

Oleme jõudnud kuutsükli lõppu ning tasub olla endaga hell ja mõistev, kuna energiatase on nüüd oluliselt madalam. On hea aeg, et vaadata tagasi ja seedida sündmusi, mis leidsid aset viimasel kolmel ja poolel nädalal.

Paljud võivad tõdeda, et teatud teemad justkui kulmineerusid nende elus ära ning tuli seista silmitsi vanade lahendamata küsimuste või pingetega. See nädal asetab meid ühtlasi mineviku ja tuleviku keskpunktile, kus näeme, kust oleme ja tulnud ja kuhu oleme teel. Tasub teadvustada, et milliseid teemasid ja mustreid me endaga enam kaasas kanda ei soovi ning milliseid kvaliteete ja omadusi tahame kasvatada ja ellu rohkem lubada.

Võtmeks on siin ikkagi julgus käia oma tõelist teed ning kehtestada ja realiseerida iseennast, sellele viitab Kuu Põhjasõlm Jääras.

Juba laupäeval algab aga kuuloomine Vähi tähemärgis, mis äratab uued algused kõiges, mis pakub hingele ja tundemaailmale kosutust, toidab ja hoiab. Just seda vajamegi nüüd kõige rohkem.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval jõuab Päike kuusõlmede keskpunktile, mis tähendab, et on jõutud kohta, kus avaneb võrdne vaade nii minevikku kui ka tulevikku. Näeme, kust oleme läbi tulnud ja mida tahame elus vähendada või seljataha jätta. Samal ajal ka näeme, milliseid omadusi ja kvaliteete tahame elus kasvatada ning mille suunas liikuda.