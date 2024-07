Kinnisvara portaalis KV.ee on 1 250 000 euroga müüki pandud Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas asuv Malla mõis.

Kuulutuses on välja toodud, et 1400. aastal ehitatud mõisa ja selle kinnistute koosseisu kuulub muu hulgas Malla mõisa peahoone, mõisapark, saunamaja ja hotellimaja.

«Vaid mõne kilomeetri jalutuskäigu või 5–10 minuti autosõidu kaugusele jäävad looduskaunid mererannad ning vaatamisväärsused, seiklus- ning matkarajad. 3 km kaugusel Kunda linn, kus on poed, kool, sadam,» kirjutatakse müügikuulutuses.

Malla mõis Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Mõisa omanikuks on Asse Sauga. «See on pikalt kaalutletud ja raske otsus, kuid olen mõistnud, et prioriteedid on muutunud. Mu põhimissioon, vaimne töö inimestega, krüptotöö ja elu on ikkagi pealinnas ning suvekoduks on teda liiga palju,» selgitab Sauga ja lisab: «Ka veel üheks lisamissiooniks elus on teda palju, pigem annan teatepulga au ja rõõmuga edasi.»

2021. aastal, kui Saugast sai mõisaomanik, tegi Ypsilon temaga intervjuu. Muu hulgas uuriti mehelt, kas ta on miljonär. «Oleneb, kuidas arvutada,» naeris Sauga vastuseks. «Ei, pangakontol mul selliseid summasid ei ole, kuid potentsiaali on palju ja seemneid on palju külvatud, ütleme nii.»

Möödunud aastal pälvis Sauga meedia tähelepanu, kui oli suhtes tšellist Silvia Ilvesega. «Kommenteeriks lühidalt, et... maailmavaated jäid erinevaks,» sõnas Silvia toona Elu24-le. Ta lisas, et nende vahel pole kunagi armastust olnud, vaid pigem sümpaatia.

Ka Sauga nentis, et viimased kuu aega on olnud nende mõlema jaoks korralikud Ameerika mäed. «On olnud palju armsaid ja imelisi hetki ja on olnud ka väljakutseid, nii nagu suhe käib, kuid sedakorda selline tunne nagu kiirteel. Kokkuvõttes oleme üksteist väga palju rohkem tundma õppinud ning jõudnud kohta, kus tundub, et meie suur erinevus on siiski saanud takistuseks edasise harmoonilise suhte ehitamisel ja loomisel,» rääkis ta toona.

