Asse Sauga suhte katkemisest Silvia Ilvesega: viimased kuu aega on olnud meie mõlema jaoks korralik ameerika mäed

Reedel tuli ilmsiks, et Silvia Ilvese ja Asse Sauga teed on lahku läinud. «Kommenteeriks lühidalt, et... maailmavaated jäid erinevaks,» sõnas Silvia Elu24-le. Ta lisas, et nende vahel pole kunagi armastust olnud, vaid pigem sümpaatia. «Oli huvitav inimese tundmaõppimine ja praeguseks saame sõbralikult läbi. Assega teisiti ei saakski, ta on väga rahumeelne ja lepib kõigega.»

Jaanuaris rääkis Silvia, et Asse, kes tema kõrval on, on väga teistsugune. «Ta on niivõrd teine inimene mõnes mõttes, aga samas on ta just see inimene, kes kasvatab mulle tiibu, mitte ei kärbi neid. Ja see on minu jaoks muusikuna väga oluline, hetkel töötan end tippu tšellistina ja tunnen, et mu aeg on särada ja õnne valem ongi see sõber, kes mu kõrval on,» sõnas Silvia.