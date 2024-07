Memoris Krematoorium OÜ kaebas Pressinõukogule, et neile ei ole sõna antud, kuigi tegemist on konflikti sisaldava looga. Kaebaja leiab, et kuna neile sõna ei antud, siis sisaldab artikkel ka ebaõiget ja eksitavat informatsiooni, mis puudutab lõhna. Kaebaja selgitas, et tegelikkuses krematoorium seadusega sätestatud piirmäärasid ületavat lõhnahäiringut ei põhjusta. Kaebaja väitel on see asjaolu leidnud kinnitust ka lõppenud kohtuvaidluses. Kaebaja leiab, et samuti on artiklis esitatud mitmel korral eksitavat informatsiooni seoses krematooriumist tuleva paksu suitsuga. Lisaks on artiklile lisatud eksitav pilt, millest keskmine mõistlik lugeja järeldab, et krematooriumi korstnast eraldub järjepidevalt paksu musta suitsu. Kaebaja selgitas, et päeval, mil foto on tehtud, testis krematoorium ahju töötamist ja tekitas õliga leotatud papitahvlitega meelega suitsu, et veenduda ahju tehnilises korrasolekus. Kaebaja kinnitusel sel päeval ühtegi tuhastamist ei toimunud, samuti ei saanud õliga leotatud papitahvlite põletamisest eralduda kohalike elanike viidatud «võigast haisu». Kaebaja lisas, et tuhastamisprotsessil ei tõuse korstnast sellist suitsu, mis on kajastatud artikli juurde lisatud fotol ja mida kirjeldatakse artikli sisuosas.