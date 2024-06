PARDAKAAMERA VIDEO Mootorrattaga reede hilisõhtul Pärnumaal sõitnud eestlase teele hüppas kits

«Kitsest on kahju, aga õnneks ta ei pidanud piinlema,» tõdeb Rauno, kes sõitis oma mootorrattaga reedel, 28. juunil Lätist Eestisse ning kohtus Pärnumaal Vändra ja Eidapere vahel noore kitsega.

Kokkupõrge oli nõnda tugev, et kits suri kohe, kuid Rauno jäi koos mootorrattaga imekombel teele. «Ma arvan, et see oli lihtsalt juhus,» oskab Rauno olukorra kohta öelda.