22. juuni ööl kell 04.07 algas täiskuu Kaljukitses 1°06’ , mille mõju jääb kestma kolmeks ja pooleks päevaks. See on kuutsükli kulmineerumise aeg, mil emotsioonid ja energia on tipus. Tihti kogetakse sel ajal kõrghetki, millele hiljem järgneb teatav langus ja jahtumine. Kõrghetked võivad olla aga nii positiivsed kui ka negatiivsed, vastavalt elusündmuste suuremale kontektsile.

Et täiskuu toimub Kaljukise-Vähi teljel (Kuu Kaljukitses ja Päike Vähis), on seekord teemaks vastutuse võtmine, piiride seadmine, emotsionaalne küpsus ning ka turvatunne. Eestis jääb täiskuu ühendusse langusmärgiga. See tähendab, et Kuuga täpselt vastakuti seisev Päike asub parajasti tõusumärgil. See näitab lisaks, et vastutuse võtmisega seotud küsimused aktiveeruvad teljel mina versus teised (suhted).