Jaanipäeval Kerdo Mölderi Facebooki ilmunud postitus tuli muusikule endalegi üllatusena: võib vaid aimata, kes selle nalja taga on

«Mis asja?» oli nii mõnigi kõnealuse Facebooki postituse all segaduses. «Mis see on mingi nali või???», «Mida?» uurisid fännid.

Sellegipoolest jäeti aga postituse alla ohtralt õnnesoove. «Õnnitlused teile!»; «Oi, õnnitlused noored!»; «Õnne ja hingelist armastust!» seisab Facebookis.

Kerdo Mölderi Facebooki postitus. Foto: Kuvatõmmis Facebookist / Kerdo Mölder

Esmaspäeval andis Mölder Facebooki vahendusel teada, et kõnealune postitus tuli üllatusena talle endalegi. «Jaanipäeva õhtul tõustes ootas mind ees kena ja rõõmus üllatus. Keegi on jaanitralli ajal pääsenud minu FB kontole ja mõelnud, et teeb nalja, ning määrab mind minu sõbrannaga suhtesse!» nendis Mölder ja lisas, et on küll Dianaga suhtes, aga parima sõbra suhtes.

«Võib vaid aimata, kes selle nalja taga on, aga siiski olen mina jätkuvalt seisukohal, et elu ei saa ega tohi surmtõsiselt võtta ja nalja peab saama – õnneks, minu FB kontole tungija oli siiski ka hea -ja huumoritahtlik!» kirjutas ta. «Me täname Dianaga teid imeliste ja heade soovide eest! Õnne on vaja ka meie ilusasse sõprussuhtesse!»

Alles mõni aeg tagasi kirjutasime, et Kerdo Mölderi pikaaegne elukaaslane Priidu Heinroos andis Facebooki vahendusel teada, et on suhtes Ukraina kaunitariga.

«Kohtusime täiesti juhuslikult. Tänava peal põhimõtteliselt,» räägid Heinroos toimetusele, lisades, et on naisega koos olnud ligi kuu aega.

Loe pikemalt: