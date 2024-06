FOTO Priidu Heinroos kuulutab, et on õnnelikus suhtes Ukraina kaunitariga

Vihje selle kohta, et Priidu Heinroosi elus on uus kaaslane, laekus toimetusele tähelepanelikult lugejalt, kes märkas, et mees on Facebookis oma suhtestaatust sel aastal lausa kaks korda värskendanud – ühe korra aasta alguses ning teist korda juuni esimesel päeval. Oma teiseks pooleks märkis mees Anna Kuzma.