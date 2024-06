«Upume vihjetesse, kõik politseile edastatud.» Maris ja Henry Kõrvitsa kontori segi peksnud vargaid pole veel tabatud

Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater kommenteerib reede pärastlõunal. et politsei sai eile, 20. juunil, kell 11:57 teate, et Tartu maantee 17 kontoriruumidesse on sisse murtud.

«Oleme kannatanutega suhelnud ning esialgse info kohaselt on varastatud jalanõusid ja tehnikat. Vargusega põhjustatud kahjusumma on umbes 14 000 eurot. Varguse asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus sätte järgi, mis käsitleb vargust, kui see on toime pandud sissetungimisega. Kogume siiani tõendeid ja jätkame aktiivset tööd selle nimel, et vargad ja varastatud esemed leida,» kommenteerib Toater.

«Oleme teadlikud, et sotsiaalmeediasse pandi müüki väidetavalt kontorihoonest varastatud jalanõud, mille müügikuulutus võeti hiljem maha. Uurime, kas tegu on tõepoolest kontorihoonest varastatud kaubaga. Küll aga tuletame meelde, et märgates sotsiaalmeedias või mõnel muul platvormil müügis varastatud asju, ka käest kätte Õllesummeri pileteid, tuleks sellest esmajoones teada anda politseile. Kahtluse korral võtab politsei asjaolude uurimiseks eseme hoiule ning selgitab välja, kas tegu on varastatud esemega või mitte.»

Politsei palub ka kõigil, kes nägid vargust pealt või kel on muud juhtumiga seotud infot, sellest politseile teada anda telefonil +372 5911 0598.