KLÕPSUD Tšellist Silvia Ilves võttis maaelust viimast: korjasin kolm tundi maasikaid ja roomasin põllul kui sisalik

«Oh, ja okste tassimine metsast, et lastel lõkkest silm särama lööks,» õhkab ta ja nendib, et raskused on talle elus alati meeldinud. «Ega asjata mu isa mind lapsena «Palgitõstjaks» kutsunud. Ja kui lapsed on õnnelikud, olen ka mina õnnelik. Nii on.»