Alles möödunud nädalal saabus tšellokuninganna Silvia Ilves meelelahutusauhindadele oma kaaslase Kristo Puhmiga. Nüüd teatab aga naine ühismeedias, et on mehest lahku läinud.

«Mis te arvasite, et mõni mees suudab mind taltsutada? Never (mitte kunagi). Taas vallaline. Punkt!» kirjutab Silvia Instagrami tehtud postituses, kus on ära märkinud Eesti meelelahutusväljaanded.