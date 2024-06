TAAS RAADIOS! Kristjan Hirmo haarab pärast eetripausi jälle raadiomikrofoni: mul on väga suur au

Menu portaal kirjutab, et juuli- ja augustikuu teisipäevased pärastlõunad sisustab Vikerraadios sel suvel Kristjan Hirmo, kes pärast eetripausi taas raadiomikrofoni taha istub.

«Mul on väga suur au minna eetrisse Eesti kõige suurema auditooriumiga raadiojaamast, mida olen lapsest saati kuulanud,» ütles Hirmo portaalile ja lisas: «Lisaks on see suurepärane võimalus lüüa kaasa Eesti suurima meediaorganisatsiooni töös.»

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas magistriõppes teenusedisaini tudeeriv Hirmo tõdes, et suvine töö Vikerraadios on lahe väljakutse. «Et mitte lasta kõril rooste minna – tore suvevaheaja tegevus taskuraha teenimiseks,» naeris Hirmo, kuid lisas, et enne esimest eetrit on tal siiski ärevus sees, kuna koht ja olukord on uus.

Jaanuari alguses lahvatas uudis, et menukas raadiohääl Kristjan Hirmo lahkub Sky Plusist. «On see vast alles olnud sõit! Tänasega saab läbi minu ligi 25 aastat kestnud liit Eesti suurima raadiogrupiga ja selle lipulaevaga Sky Plus. Tehtud!» nentis ta ka enda Facebooki tehtud postituses, kus andis teada, et keskendub oma magistriõpingutele ja läheb vastu uutele väljakutsetele.

