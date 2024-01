KLIPP ⟩ «Siin, kuradi, oleme ülbed.» Kuula hetke, mis võis viia Kristjan Hirmo lahkumiseni Sky Plusist

Eelmise nädala lõpus teatas raadiohääl Kristjan Hirmo, et ei jätka enam raadio Sky Plusi hommikuprogrammis. Nüüd on ilmsiks tulnud, et Hirmole võis saatuslikuks saada eetriaps, kus kuulajateni jõudis saatejuhtide omavaheline vestlus. Ehkki saade on järelkuulamiselt maha võetud, jõudis toimetuseni eetris olnud lõik.