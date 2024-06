SODIAAGISOSINAD Pööripäev saabub koos täiskuuga ning võib viia müstilisse tundmatusse

Soovitused nädalaks

On hea aeg, et purustada illusioone, mida oled loonud iseendale ja teistele, vältimaks ebameeldivaid tõsiasju.

Dagmar Lamp selgitab, et Narr on taropakis uue alguse ja võimaluste sümbol. Ta esindab entusiasmi, spontaansust ja julgust astuda tundmatusse. See kaart ütleb: ole avatud uutele kogemustele ja ära karda teha vigu.

Narr viitab ka sellele, et tasub usaldada oma sisetunnet ja olla valmis astuma samme, mis võivad tunduda ebakindlad või riskantsed. Ta tuletab meelde, et elu on teekond ja mõnikord on oluline püüda asju mitte liigselt kontrollida. Lihtsalt naudi sõitu!