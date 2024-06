NÄDALAPROGNOOS Suvine pööripäev saabub koos täiskuuga: ees on paljastusi, tugevaid emotsioone ja müstilisi kogemusi

Ees on intensiivne nädal, mis kulmineerub täiskuuga Kaljukitses 1°06’ ööl vastu laupäeva. Emotsioonid üha kerivad ning võivad tuua mõnes eluvaldkonnas kaasa kõrghetki.

Seekord jääb täiskuu väga lähedale suvisele pööripäevale ning samuti jaanipäevale. Paraku tähendab see, et jaaniõhtu võib tuua kaasa ka rohkem probleeme, õnnetusi, konflikte ja traumasid. Parem on olla tähelepanelik ning veidraid olukordi vältida.

Üha võimenduv Neptuuni ja Must Kuu Lilithi opositsioon, mida aktiveerivad sel nädalal nii Päike kui ka täiskuu, annab märku, et ees võib olla veel mitmesuguseid paljastusi, mis muudavad ühiskonnaelu reaalsust. Möödunud nädalal olid poliitilises elus selle kohta heaks näiteks nii EKRE kongress, kui ka laskemoona skandaal Reformierakonnas. Asjaolud on jätkuvalt muutumises.

Neptuuni ja Must Kuu Lilithi vastasseis justkui tahab puhastada ära teatavad illusioonid, mis on juba liialt kaua kestnud. Tuleb vaadata otsa asjadele, mida on eelistatud vältida.

Paljud võivad kogeda, et on lülitunud alates möödunud nädalast justkui teistmoodi maailma, teistsugusele režiimile ning tegelevad küsimuste ja teemadega, millega nad poleks osanud näha end niipea tegelemas. Pange tähele, kuidas reaalsus on muutumas. See võib olla lihtsalt üks «mull», mis läheb peagi mööda, kuid annab olulise kogemuse.

Planeediseisud nädalapäevadel