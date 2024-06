SODIAAGISOSINAD Nädalalõpp võib tulla üliromantiline või hoopis petlik

Soovitused nädalaks

Pea meeles, et selge suhtlemine on võti.

Unistused ja visioonid, mis alateadvusest üles kerkivad, on eelkõige sinu hinge äratamiseks, kuid ära kohe torma oma maailma nende järgi muutma.

Lihtsalt lase neil olla, tunneta ja koge.

Nädalakaart: Maailm

Tarokaart Maailm Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Maailma kaart on üks kõige positiivsemaid kaarte, mis viitab täitumisele ja terviklikkusele. See kaart sümboliseerib tsükli lõppu ja saavutusi, tähistades eesmärkide ja unistuste täitumist.

Nädala kontekstis tähendab see, et sinu pingutused on kandnud vilja ja sa saad nautida oma saavutuste vilju. See on hea aeg reflekteerimiseks ja tänutunde väljendamiseks, olles uhke selle üle, mida oled saavutanud.

Lisaks võib see kaart tähendada uute võimaluste avanemist, kuna üks etapp lõppeb ja uus algab. Maailm tuletab meelde, et sa oled osa suuremast tervikust ja kõik, mida teed, mõjutab laiemat pilti. Käsitledes maailma laiemas perspektiivis, võib see kaart viidata ka reisimisele või kultuuridevahelisele suhtlemisele.

Kuu on tühikäigul Teisipäeval kell 22.16 – kolmapäeval kell 08.39 (Kuu siseneb Neitsisse) Reedel kell 20.53–21.12 (Kuu siseneb Kaaludesse) Esmaspäeval kell 09.04–09.38 (Kuu siseneb Skorpionisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta