Avameelsest oma tervisest rääkinud Liis Lusmägi kriitikutele: mina ei tule sulle ütlema, kuidas sina elama pead

Telenägu Liis Lusmägi avaldas 5. juuni õhtul oma ühismeedias, et teda ootab ees operatsioon.

«Eelmise aasta lõpus algasid mul igapäevased kõhuvalud ja nagu alguses ikka, mõtled, et see läheb kõik üle. Aga vot ei läinud üle,» kirjeldas Lusmägi Instagrami videos.

Kuid hiljem selgus, et Lusmäel on emakas healoomuline kasvaja, mis operatsiooni käigus eemaldatakse.

Järgmisel päeval ilmus Õhtulehes ka pikem intervjuu ja oma tervisest avalikult rääkinud Lusmägi sai lisaks toetusavaldustele ka kriitikat.

«Mis see on, mida sa hetkel teed? Mingi nõme tähelepanu saamine? Kellele see korda läheb?» oli keegi telenäole kirjutanud.

Negatiivset sõnumit jagas Lusmägi oma ühismeedias koos videoga, millega edastas vastulause kõigile võimalikele kriitikutele.

«Alati leidub neid, kes tulevad sulle ütlema, kui valesti sa elad. Kui nõme on see, mida sa postitad või mida sa räägid või, et see ei lähe kellelegi korda. Ka mina sain eile päris mitu sellist kirja. Aga tead, mina ei tule sulle sinu kontole ütlema, kuidas sina elama pead. Mina ei tule sulle ütlema, et see, mida sina postitad, et see ei lähe mitte kellelegi korda,» rõhutas Lusmägi.

«See, et mina tegin selle otsuse, et ma räägin oma kehast, et ma räägin oma kaaluteekonnast, et ma räägin sellest, kuidas läbi haiguse on keha muutunud, siis see on minu valik ja ma tean, et see läheb kellelegi korda!» lisas telenägu konkreetselt ja tõi näiteid positiivsetest toetusavaldustest, mida talle seni on saadetud.

«Armas, Liisi! Sa oled nii julge, et sellist teemat kajastad,» seisis ühes sõnumis.

Telenägu tõdes videopostituse lõpetuseks, et kõige olulisem on kogu loo juures järgmine: «Me peaksime oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama, aga võib-olla me ei tea, kuidas seda teha.»

«Käige kontrollis. Päriselt ka. Isegi siis, kui tunnete ennast hästi,» kirjutas Lusmägi oma postituse pealkirjas.