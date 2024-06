«Paljud said aru, et miskit on mu elus valesti.» Telenägu Liis Lusmäge ootab ees operatsioon

Telenägu Liis Lusmägi avaldas kolmapäeval, et teda ootab peagi ees operatsioon.

Lusmägi kirjeldas ühismeedias, mis teda eelnevatel kuudel korralikult rivist välja viis. «Paljud teist said kevadel aru, et miskit on mu elus valesti. Kirjutati, küsiti. Aga ega ma suurt ei vastanud. Mida ikka rääkida, kui ise ka kõike ei tea?» selgitas ta ja märkis, et tänaseks on asjalood lahenemas. «Tunnen end paremini!» tõdes Lusmägi.

«Eelmise aasta lõpus algasid mul igapäevased kõhuvalud ja nagu alguses ikka, mõtled, et see läheb kõik üle. Aga vot ei läinud üle,» kirjeldas Lusmägi Instagrami videos.

Arsti juurde pöördus Lusmägi veebruaris ja sai arstilt teada, et tema emakas on midagi, mis seal olla ei tohiks. Tõde pidi selguma alles kahe kuu pärast, kuid need kaks kuud olid Lusmäele tema sõnul rasked. «Tundsin, kuidas ma igapäevaselt langen stressi. Vähe sellest, et mu keha oli stressis, olin ma ise ka vaimselt stressis ja häiritud.»

«Ma olin teki all, ma ei teinud mitte midagi,» viitas Lusmägi ajale, mil ta oma tulemusi ootas.

Tänaseks on selgunud, et Lusmäel on healoomuline kasvaja ja teda ootab ees operatsioon.

«Mõni aeg tagasi sain veel teada, et lisaks ei tööta korralikult ka mu sapp. Mu keha on kõige tulemusel täiesti rivist väljas. Ma olen kehamassiindeksi järgi kohe ülekaalus, mu keha rasvaprotsent on suurem kui lihasmass, tselluliit on kehas roninud isegi kätele. Ma ei tunne end ära! Esimest korda elus tunnetan ja austan lauset: «Kui sul pole tervist, pole sul midagi.».»

Telenägu tõdes lõpetuseks, et samal ajal, kui arstid tegelevad tema günekoloogilise probleemiga, proovib tema oma ülejäänud tervise omal käel tagasi saada. Kõike seda plaanib Lusmägi teha viie nädalaga.