FOTOD Tartus uute elamute kõrval asuvasse tiiki upuvad endiselt loomad: veider, et midagi ette ei võeta

Tartus Tähe tänaval modernsete kortermajade kõrval asub vana betoonist tiik, mis on pinnuks silmas paljudele tartlastele. Kuigi tiik on turvatud terava võrega, on vette loobitud prügi ning aeg-ajalt satuvad tiiki ka lemmikloomad, kes seal oma lõpu leiavad. «Vesi haiseb koos laipadega, mis seal pidevalt on,» ütleb tartlane. «Kaalusime ka tiigi võrguga katmist, aga see ei tundunud vajalik,» selgitab Estiko Grupi esindaja.