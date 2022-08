Tartu kodanik Tähe tänaval asuvast tiigist: ehk oleks aeg selline surmaprojekt kinni ajada?

24. augustil kirjutas Imre oma sotsiaalmeediakontol: «Tartus Tähe 4 aadressil asub büroohoone ja TÜ füüsikahoone. Vanal hallil ajal on sellele kompleksile lisatud ka purskkaev vms. Täna jalutasin sellest mööda ning mõtisklesin, et sellel on sügavust ning samuti ka aed ümber nii, et kui keegi peaks sellest aiast üle ronima, siis sinna ta ka jääks. Ei jõudnudki oma mõtisklusega kaugele, kui avastasin, et selles juba hulbibki kaks laipa. Ilmselt kahe kohaliku kassi maised jäänused vee sees tublisti paisunud. Ehk oleks aeg selline surmaprojekt kinni ajada?»

Tiiki uppunud kass. Foto: Erakogu

Tartlased peavad tiiki ohtlikuks

Imre postituse all on arvamust avaldanud paljud tartlased. Nende seisukoht on, et koht tuleks kas korda teha või likvideerida. Kuigi tiigi ümber on üpris kõrge aed, on tiik sellest hoolimata ohtlik. Oluline asjaolu on ka see, et tiigi läheduses asub lastehoid.

Joosep on kahe käega selle poolt, et tiik kinni aetaks, kuna tema koduloom uppus sinna. «Kahe käega poolt. Minu sabaga sõber jättis sinna oma elu. Ka lastel ei ole mingi probleem üle ääre ronida,» ütleb Joosep.

«Kole on ta küll, nii et kui seda korda ei tee, siis võiks tõesti kinni ajada,» arvab Egne.