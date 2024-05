SODIAAGISOSINAD On aeg oma haavad ületada ning jõuliselt edasi liikuda: nädal tuleb võimas ja ilus

Soovitused nädalaks

Kui tunned end haavatu ja jõuetuna, hoolitse enda eest ning püüa näha, mis on tegelikult nende tunnete taga. Pea meeles, et asi ei ole kunagi päriselt teistes inimestes ning tervenemine saab alata vaid iseendast.

Ole avatud uutele värsketele vaatenurkadele ning usalda, et ka sinul on käes aeg elus edasi liikuda. Oled toetatud rohkem, kui oskad arvatagi. Mine eluvooluga kaasa.

Nädalakaardid: Sauade Kuninganna ja Mõõdukus

Tarokaart Mõõdukus Foto: Shutterstock

Seekord ilmus kaks kaarti korraga ning Dagmar Lamp selgitab, et need koos tähendavad, et sellel nädalal peaksid keskenduma oma kirele ja loovusele, samas säilitades tasakaalu ja mõõdukuse.

Sauade Kuninganna sümboliseerib enesekindlust, karismat ja ettevõtlikkust, kutsudes sind üles tegutsema julge ja inspireeriva juhina. Mõõdukus seevastu tuletab meelde vajadust harmoonia ja rahulikkuse järele, aidates sul leida tasakaalu töö ja puhkuse vahel.

See kombinatsioon viitab sellele, et edu saavutamiseks on oluline säilitada rahulik meel, isegi kui oled täis energiat ja kirge. Võib-olla kohtad olukordi, mis nõuavad rahulikku ja tasakaalukat lähenemist, et vältida läbipõlemist või konflikte.

Samuti saad ühendada oma loovuse ja kirglikkuse praktiliste sammudega, mis viivad püsivate tulemusteni. Nädal võib pakkuda võimalusi, kus sinu loomulikud juhtimisoskused ja võime olla keskendunud ja rahulik, saavad särada. Lõpuks tuletavad need kaardid meelde, et isegi kõige intensiivsemates olukordades on oluline säilitada tasakaal ja mõõdukus.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 17.19 – neljapäeval kell 03.33 (Kuu siseneb Kaladesse) Laupäeval kell 05.54–06.29 (Kuu siseneb Jäära) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta