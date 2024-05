MIS JUHTUS? Elvas Verevi rannas märgati laupäeva õhtul kahte kiirabiautot

Kuigi rannahooaeg veel ametlikult avatud ei ole, on kuumad suveilmad toonud inimesed randa. Nii käis ka Elva randades nädalavahetusel palju rahvast. Laupäeva õhtul veidi enne poolt kuut randa saabujad nägid aga lisaks paljudele inimestele ka mitut kiirabiautot.

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Marie Aava ütleb, et laupäeval veidi pärast kella 16.40 teatati, et Elvas Verevi järve ääres vajatakse kiirabi, sest üks noormees oli hüppetornist hüpates maandunud vette kukkumise asemel hüppetorni platele. «Kuna hüppetorn asub keset järve, reageerisid ka päästjad, kes aitasid kannatanu kaldale tuua, misjärel viidi ta haiglasse,» räägib Aava. «Häirekeskusel puudub info tema terviseseisundi kohta,» lisab ta.

Vetelpääste võiks kohalike arvates juba tööl olla

Rannahooaeg algab 1. juunil ja enne seda kuupäeva pole randades tööl rannavalvet. Elu24 toimetusega vestelnud Elva elanik aga leiab, et kui ilmad on nii kuumad ja rannas rohkelt rahvast, tuleks plaane muuta ning vetelpääste peaks alustama tööd varem.

Ka Viljandis Paala järve ääres käinud inimestele torkas silma suletud rannavalveputka. «Õhutemperatuur on 28 kraadi ning vesi ligi 21 kraadi, kõik lapsed möllavad vees ja rannas pole mitte kedagi, kes neid valvaks,» tundis Viljandi elanik muret. «Inimesed, kes on lasteta randa tulnud, räägivad teiste inimestega ja nad ei paneks isegi tähele, kui mõni laps vees abi vajaks!»

G4S kommunikatsioonijuht Maxim Tuul nendib toimetusele, et rannahooaeg algab 1. juunil ja kestab 31. augustini. Ta lisab, et kohalikud omavalitsused tellivad reeglina rannavalve teenuse juunist augustini.

Tuul tuletab kõigile vanematele meelde, et kuigi lapsed on tavaelus tublid ja targad, siis alla 12 eluaasta on keelatud rannas viibida ilma täiskasvanuta.