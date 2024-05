«Jaanuarikuust on suhe läbi!» Tanel ja Lauren Padar läksid lahku

Veebruaris kirjutasime, et Elu24 toimetuseni on jõudnud kuulujutud, et muusik Tanel Padari eraelu raputavad raskused.

Nüüd annab aga Lauren Padar oma Instagramis teada, et nende teed Taneliga on lahku läinud. «Ma ei oleks elus arvanud, et jõuan siia punkti, et mina olen selles rollis,» tõdeb Lauren ja lisab: «Jaanuarikuust on suhe läbi!»