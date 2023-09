LAHKUMINEKU KÕLAKAD ⟩ Tanel Padar annab kuulujuttudele vastulöögi: see kõik teeb väga haiget

«Keegi on pannud selle lumepalli pahatahtlikult veerema ja kes see on, seda ma ei tea, aga nii palju kui ma olen toimetustest infot saanud, on selle kõige taga Brigitte Susanne Hunt. Kui on üks inimene, kelle eest ma olen kõiki oma sõpru ja tuttavaid hoiatanud, on see BSH. Just sellepärast, et ta on süüdimatu. Minu pere hinnaga oma raamatut ei müüda,» põrutab muusik.

Kuulujuttude taga on BSH?

«Minu ainus kokkupuude temaga oli juuni alguses toimunud suvetuuril, kus ta bravuurikalt bändi tagaruumi astus ja meie tiimi liige Ville ta sealt viisakalt välja viskas. Kui see on asi, mille eest kätte maksta, peaks ta minema ravile,» võtab Padar loo kokku ning pakub, et naine on tugevate erotomaania (armuhullus ehk sugukihuliigsus – toim) tunnustega.

Toimetus võttis ühendust ka Padari tiimis olnud mehega, kes sama juttu kinnitas.

Brigitte Susanne Hunt. Foto: Taavi Sepp

Muusik räägib, et tänasest on toimetustesse jõudnud ka uus vihje, kus väidetakse, et ta on Laureni vastu olnud vägivaldne. Juba on ta saanud ka mitmeid kõnesid, kus tema käest küsitakse, kas ta on oma naist peksnud. «Ma ei ole mitte iial oma naisele liiga teinud ja neid sõnu kuulda on äärmiselt valus,» murdub Padari hääl taas ning mees teeb jutu sisse pika pausi.

Lõppu ei näi tulevat...