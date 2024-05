Uudisteankur Mari Kallas saatejuhiametist: 20 aastat olen selles vallas töötanud, aga ikka pole veel küps

Ehkki kaamerate ees olemine ei ole naisele võõras, tõdeb ta, et teda tuli pikalt veenda, enne kui ta jah-sõna ütles.

«Mul oli ikka veel tunne, et ma ei ole selleks valmis. Ma tean, et olen siin valdkonnas 20 aastat olnud tegev ja see on eriala, mida olen õppinud, aga ikka tunnen, et ma ei ole saanud seda küpsust,» tunnistab «Telehommiku» uudisteankur Mari Kallas. Nüüd pani ta end proovile ka saatejuhina.

«Mind on kuidagi koolist alates selles vaimus kasvatatud, et kui lähed ekraanile, peab sul olema nagu midagi öelda ja see miski,» nendib ta. «Ma olen alati väga imetlenud saatejuhte, minu jaoks on see kuidagi üks kõrgem aste, kuhu jõuda, sest sa paned sinna hästi palju ennast sisse. Praegu ma tunnen, et on õige aeg, kus tahan tõestada, et ka minus võib olla see potentsiaal... Ma vähemalt olen andnud endale selle võimaluse.»

Kristjan Gold ja Mari Kallas. Foto: Kanal 2

Enne eetrit oli tal üksjagu hirme. «Meil saab ju saade kokku vahetult eelneva päeva õhtuks ja ma vaatasin hirmuga, et on tulnud teemaks näiteks Ühendkuningriigi valimised. See uudis tuli alles eile. See tähendab, et eeltöö jääb ju lühikeseks. Ma ise tunnen, et ma vajan aega süvenemiseks. Hästi kiirelt tuleb hoomata teemasid. Täna hommikul ka sündis väga palju kohapeal.»