Välisministeerium kaasas käesoleva aasta märtsis toimunud India-visiidi delegatsiooni suunamudija Karl-Gustav Kurni, et jõuda nii ka nooremate inimesteni ja neile ministeeriumi tegevust tutvustada. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon aga leidis, et välisminister Margus Tsahknale on tehtud persoonipromo ning nüüd tuleb erakonnal osa sisulooja reisikuludest ministeeriumile hüvitada. Mida arvab sellisest otsusest suunamudija ise?