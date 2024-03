VAATA ⟩ Sisulooja Karl-Gustav Kurn avaldas video välisministeeriumi kõmulisest visiidist Indiasse

«See ei ole muidugi esimene kord, kui ma selliseid välisvisiite ise ka teen. Nimelt eelmine aasta ma tegin NATOga koostööd, Euroopa Parlamendiga, Euroopa Liidu Nõukoguga, seega selliseid välismaa reise on hästi paljusid,» jätkas Kurn video alguses, kus ühtlasi tõdes, et on lahe, et sisuloojaid ka viimaks kaasatakse ja et suured organisatsioonid nende tööd usaldavad.

«Meil on oma personaalsed platvormid, kus me enda sisuga, enda loominguga saame mõjutada inimesi, kes meid jälgivad ja jõuda sellega ka laia publikuni,» rääkis ta ja lisas, et sisulooja töö on palju enamat kui lihtsalt selfide postitamine.

Ligi pooletunnises videos tuleb juttu nii sellest, kuidas Kurn Indiasse kohale jõudis, mis kohapeal toimus ja kuidas teda seal vastu võeti, aga ka sellest, mida ta visiidil teha ei jõudnud, kuid oleks soovinud kogeda.

Ühtlasi pikkis ta ülevaatesse sisse intervjuu välisminister Tsahknaga, kus minister räägib oma tööst ja tegemistest ning India-visiidi põhjustest.

«Ma tunnen ennast reaalselt nii tähtsana siin, nagu ma oleksin päriselt ise mingi poliitik või välisminister või midagi,» õhkas Kurn ühel õhtul hotellitoas voodil istudes.

«See on tulevik ja meeletult suur respect (lugupidamine – toim) välisministeeriumile, et nad kaasasid mind siia. See koostöö on olnud vägagi võimas, meeletult silmi avav ja võibolla see andis mulle ka tulevikku täiesti uut perspektiivi, mida ma üldse teha tahan,» rääkis ta ja lisas muuhulgas, et õpib hetkel üldsegi produtsendiks.

Vaata reisiülevaadet videost:

Välisministeerium kaasas minister Margus Tsahkna India visiidi delegatsiooni ka suunamudija Karl-Gustav Kurni, et jõuda nii ka nooremate inimesteni.

Välisministeeriumi eelarvest maksti kinni nii tem lennupiletid, majutus kui ka viisataotluse tasu kokku summas ligi 3000 eurot. Ülejäänud kulud jäid sisulooja enda kanda.