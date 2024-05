LÕBUS KLIPP Koit Toome purustas kogemata automaalrite võistlusel kalli diagnostikamasina

Kui Zevakin ja Toome on auto detaili puhtaks nühkinud, proovib Toome suures elevuses aparaati kasutada, ent pillab seadme maha, mis puruneb tükkideks. «Sul hakkasid käed värisema, Koit?» uurib Zevakin. «Ma ei tea, mis juhtus,» tunnistab Toome ja nendib, et nii kalleid seadmeid ei tohiks tema kätte usaldada. Värvitoonispetsialist Kätlin Palmiste kinnitab läbi naeru, et aparaat on tõesti väga kallis.